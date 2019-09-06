عودة 1451 لاجئ سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة وتتبع حركة اللاجئين السوريين، اليوم الجمعة، عن عودة 1451 لاجئا إلى الأراضي السورية خلال 24 ساعة، من بينهم 439 (132 امرأة و224 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" .

وذكر بيان للمركز الروسي أن 1012 لاجئا (304 نساء و516 طفلا) عادوا أيضا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قام بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.6 هكتار في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، مشيرا إلى اكتشاف وتدمير 42 عبوة قابلة للانفجار.