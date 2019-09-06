زطشي : الخضر سيلعبون مباراتين وديتين واحدة منها أمام منتخب من أمريكا الجنوبية

أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، خير الدين زطشي اليوم الجمعة ، بأم الفريق الوطني سيخوض في شهر أكتوبر المقبل "مباراتين وديتين كبيرتين" منها واحدة أمام منتخب من أمريكا الجنوبية .

و أوضح زطشي للقناة الإذاعية الوطنية بأنه بالنسبة "لفترة فيفا لشهر أكتوبر، سنلعب مباراتين وديتين كبيرتين منها واحدة أمام منتخب من أمريكا الجنوبية ، أفضل عدم ذكر اسمه".

و استأنف المنتخب الجزائري نشاطه بعد شهر و نصف من تتويجه بكأس إفريقيا للأمم التي جرت في مصر.

ويتواجد الخضر في تربص منذ يوم الاثنين الماضي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، استعدادا للمباراة الودية المقررة يوم الاثنين المقبل بملعب 5 جويلية (سا 00ر21) ضد منتخب البنين.

وكان من المقرر أن يكون منتخب غانا أول منافس لنظيره الجزائري يوم أمس الخميس ، قبل أن يعتذر عن الحضور في آخر لحظة وهو تغيير أخلط حسابات المدرب الوطني جمال بلماضي.

على صعيد أخر، قدم زطشي توضيحات حول علاقاته بجمال ماضي، مفندا الخلافات التي تكون قد وقعت له مع المدرب الوطني حيث قال: "على المستوى المهني ، علاقاتي مع بلماضي ممتازة للغاية ، و على الصعيد الإنساني فهي أخوية ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج