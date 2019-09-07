استشهاد فتى وإصابة 28 فلسطينيا في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

استشهد فتى فلسطيني وأصيب 28 آخرون بالرصاص الحي بينهم شاب وصفت إصابته ب"بالغة الخطورة" خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم الجمعة أن " جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر التربية أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين, مما أدى إلى إصابة 28 فلسطينيا بالرصاص الحي والعشرات بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وبقنابل الغاز والاختناق على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع".

وذكر مصدر طبي إن "حالة الشاب الذي أصيب برصاص الاحتلال في منطقة "ملكة " شرق مدينة غزة بالغة الخطورة وجرى نقله إلى المجمع الاستشفائي الطبي غربي المدينة".

ويشارك الفلسطينيون منذ 30 مارس 2018 بمسيرات سلمية قرب السياج الأمني بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ومنذ انطلاق المسيرة استشهد 326 مواطنا, منهم 16 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية, في حين أصيب 31 ألفا آخرون, منهم 500 في حالة الخطر الشديد, وذلك في استهداف الاحتلال للمشاركين في المسيرة واعتداءات أخرى في القطاع.

المصدر : الوكالات