الحراك الشعبي في جمعته الــ29 : الجزائريون متفقون على الذهاب إلى انتخابات رئاسية في اقرب الآجال

خرج ، اليوم الجمعة ، مئات المواطنين عبر ولايات الوطن في الجمعة الـــ29 من الحراك الشعبي و تركزت المطالب حول الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد .و اتفق الجميع ممن جمعت الإذاعة الجزائرية أصواتهم بالجزائر العاصمة على المضي إلى الأمام ، وقال احد الشيوخ أن الجزائر تكفي الجميع وفيها من الخير ما يتيح لنا العيش في كنف الأخوة . وطالب مواطن آخر بــ" احترام الدستور ".

وبولاية معسكر ثمن المواطنون قرارات المؤسسة العسكرية ورفعوا مطالب تركزت حول ضرورة إيجاد الحلول والخروج من الأزمة عن طريق "حل وسط " كما عبر عنه احد المواطنين الذي رافع من اجل الإنصات إلى نصائح مؤسسة الجيش للذهاب إلى انتخابات رئاسية ، كما – أضاف يقول - نحن مع الإصلاحات وما زلنا نطالب بمغادرة الفاسدين لبناء وطن حر و ديموقراطي .

وشاطره مواطن آخر من عين المكان بان " الحل الدستوري هو الحل الأمثل ولا مناص من الانتخابات في اقرب الآجال ".

وفي ولاية عين الدفلى خرج عشرات المواطنين في مسيرة سلمية مجددين على ضرورة مواصلة الحوار وإشراك الجميع دون إقصاء للوصول إلى انتخابات رئيسية شفافة ونزيهة تشرف على تنظيمها هيئة مستقلة بكافة الصلاحيات .كما ثمن المتظاهرون مجهودات العدالة .

المصدر : وأج