والي ميلة يوقف عملية ترميم المدارس لتفادي إزعاج للتلاميذ

وجه مدير التربية لولاية ميلة أوامر بالوقف العاجل لكل الورشات بالمؤسسات التربوية التي لم تستكمل وانتظار العطلة المقبلة لمواصلة الأشغال ولتدارك مشكل شغور المناصب قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة .من جهته ، شدد والي ميلة ، محمد عمير ، على ضرورة إيقاف عملية ترميم المدارس المتبقية لمختلف البلديات لتفادي إزعاج التلاميذ وتأجيلها إلى العطلة المقبلة مبديا استياءه منعدم استكمالها .

وبخصوص استفادة العائلات المعوزة من المنحة المدرسية أكد على الإسراع في الإجراءات في غضون الأسبوع المقبل كأقصى تقدير .

وفي السياق ذاته وجه والي ميلة تعليمات صارمة إلى رؤساء البلديات ومصالح مديرية التربية بضرورة تقديم وجبات ساخنة للتلاميذ دون استثناء .

ومن بين الهواجس التي تعترض التمدرس في الولاية مشكلة شغور مناصب الأساتذة خاصة في الطور الابتدائي وفي هذا الصدد كشفت مديرة التربية سعاد كرامشة عن إجراء جديد لحل الإشكال من خلال استدعاء الأساتذة في غضون أسبوع كحل مستعجل .

المصدر : الاذاعة الجزائرية