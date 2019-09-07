" خضر " ما دون 23 عاما يفتكون تعادلا ثمينا أمام المنتخب الغاني

تمكن المنتخب الجزائري لكرة القدم، لفئة (دون 23 عاما) من فرض التعادل على نظيره الغاني بنتيجة (1-1) الشوط الأول (1-0) في لقاء جمع بينهما عشية اليوم الجمعة بملعب أكرا لحساب ذهاب الدور التّصفوي الثالث و الأخير لكأس إفريقيا للأمم-2019 المقررة مرحلتها النهائية بمصر.

و افتتح اللاعب الجزائري آدم زرقان باب التسجيل في الدقيقة (30) لصالح الخضر بينما عدل الغانيون النتيجة عن طريق ضربة جزاء نفذها محمد داودة في الدقيقة الـــ 65 .

و استفاد المنتخب الغاني من ضربة جزاء أولى في الشوط الأول أخفق في تسجيلها ييبواه ياوو في الدقيقة الــ 35 .

وكانت التشكيلة الوطنية التي يقودها الفرنسي لودوفيتش باتيلي ، قد تدعّمت بخدمات اللاعبين المحترفين وهما و هما وسط الميدان، هشام بوداوي الذي احترف مؤخرا مع نادي نيس الفرنسي و المهاجم فريد الملالي (نادي أنجي/الفرنسي).

و ستجري مباراة الإياب يوم 10 سبتمبر بملعب 8 ماي 45 بسطيف 45ر20 .وكانت الجزائر قد تأهلت للدور الثالث و الأخير على حساب غينيا الاستوائية 0-0 و 3-1 .

و ستجري المرحلة النهائية لكان-2019 (دون 23 عاما) من 8 إلى 22 نوفمبر بمصر بمشاركة 8 منتخبات، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في دورة مصر إلى دورة أولمبياد-2020 بطوكيو.

المصدر : وأج