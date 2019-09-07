حوادث حوادث الطرقات: وفاة 7 أشخاص و إصابة 40 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 40 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر تسجيل 11 حادث مرور ,خلال 48 ساعة الأخيرة ,على المستوى الوطني, حسب ما أورده ,اليوم السبت ,بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر, أن أثقل حصيلة تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة شخصين و إصابة 4 أخرين على اثر وقوع حادثي مرور.

كما تدخلت ذات المصالح , خلال نفس الفترة,من أجل إخماد 6 حرائق حضرية , صناعية و مختلفة في كل من ولايات الشلف (حريقين ), ولاية سطيف (حريق واحد) ولاية بومرداس (حريقين) وبولاية المدية (حريق واحد), وتسببت هذه الحرائق في إصابة شخصين بحروق مختلفة وكذا إصابة 4 أشخاص ببداية اختناق جراء الدخان تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم الى المؤسسات الاستشفائية .

من جهة أخرى, تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخص مختنقين جراء تسرب غاز أحادي الكربون المنبعث من مسخنات الحمام ، منهم 6 اشخاص بولاية ميلة و 6 أخرين بولاية قسنطينة وإثر ذلك تم إسعاف الضحايا في عين المكان ثم تحويلهم في حالة مقبولة الى المراكز الصحية.

المصدر: واج