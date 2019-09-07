تدمير قنبلة تقليدية الصنع ومخبأ للإرهابيين بسكيكدة

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، إثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة قنبلة تقليدية الصنع ومخبأ للإرهابيين يحوي أغراض مختلفة ، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأكد ذات المصدر انه و"في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي،أمس الجمعة 6 سبتمبر 2019 ، إثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة قنبلة تقليدية الصنع ومخبأ للإرهابيين يحوي أغراض مختلفة ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، 35 شخص وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و مولدين كهربائيين و5 أجهزة لتكسير الحجارة و3 أكياس من خليط خام الذهب والحجارة و52 غرام من معدن الذهب و15 جهاز إتصال، فيما ضبطت مفارز مشتركة أخرى، بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 3.75 طن من المواد الغذائية و 2000 لتر من الوقود ومركبة .

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت بالناحية العسكرية الرابعة 37 شخصا، على متن 7 سيارات محملة بالحجارة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، في عمليات متفرقة بكل من بالأغواط وحاسي مسعود بالناحية العسكرية الرابعة وقسنطينة وتبسة وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة 5 أشخاص وحجزت طائرة بدون طيار مع جميع لواحقها و1200 قرص مهلوس وبندقية صيد وكمية من الذخيرة ومنظار وجهاز إتصال عبر الأقمار الإصطناعية و6 هواتف.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تيارت والنعامة بالناحية العسكرية الثانية وتندوف بالناحية العسكرية الثالثة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة 15 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.

المصدر : واج