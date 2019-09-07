أدوية: إيداع برنامج الإستيراد لسنة 2020 في الفاتح جويلية الماضي

كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات محمد ميراوي هذا السبت بالجزائر العاصمة، عن إيداع برنامج إستيراد الأدوية لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة في جويلية الماضي تفاديا للإنقطاعات المتكررة في هذه المادة الحيوية.

وأكد وزير الصحة خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه بمدراء الصحة بالولايات أنه"تمت دراسة الاحتياجات الوطنية من الأدوية وإيداع برنامج الإستيراد لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة منذ شهر جويلية 2019 ووضع مقاربة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي سيتم تزويدها بالموارد المادية والبشرية والتجهيزات اللازمة لضمان السير الحسن لها".

وأوضح في هذا الإطار أن اللجنة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها على المستوى المركزي وتضم إطارات الوزارة وأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ومجلس اخلاقيات المهنة ومنتجين ومستوردين وموزعين "ستجتمع خلال الأسبوع القادم للنظر في العراقيل التي تعيق توفير هذه المادة الحيوية".

كما أعلن بالمناسبة عن"إنشاء لجان مماثلة على مستوى الولايات"لتفادي الإنقطاعات المتكررة للمواد الصيدلانية، مذكر بإتخاذ"إجراءات صارمة"بعد القيام بتحقيق واجتماع اللجنة المذكورة ضد المتسببين في هذه الإنقطاعات.

ويذكر أن العديد من الوكالات الصيدلانية قد سجلت عدة انقطاعات في بعض انواع من الأدوية جزء منها موجه لعلاج الأمراض المزمنة، في حين أكد وزير الصحة بأن أصناف هذه الأدوية متوفر في الشكل الجنيس منها .

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج