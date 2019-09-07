ليبيا: تدمير عربات عسكرية تابعة لقوات حفتر بالقرب من مدينة "بني وليد"

07/09/2019 - 17:05

أكدت عملية"بركان الغضب"التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، عن  تدمير عربات عسكرية تابعة لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر هذا السبت بالقرب من مدينة"بني وليد".

وأوضحت في تدوينه نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، بأن "سلاح الجو استهدف عربتي من نوع (غراد)  تتبعان لقوات حفتر كانتا في طريقهما لدعم محاور الحرب على العاصمة". 

ونشرت صورا تظهر عربات (غراد) على متن شاحنة نقل وتتصاعد منهما أعمدة الدخان.

وتشن قوات حفتر هجوما منذ مطلع أبريل الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا التي أعلنت من جانبها إطلاق عملية (بركان الغضب) لصد الهجوم.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1.093 شخصا ، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين ، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.

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