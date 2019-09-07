الجوية الجزائرية تمنح المسافرين على رحلات"إيغل أزور"العالقين تخفيضا بنسبة 20 % على شبكة فرنسا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيض بنسبة 20% على أسعارها دون إحتساب الرسوم على الرحلات ذهابا وإيابا بين الجزائر وفرنسا لفائدة مسافري"ايغل أزور"العالقين اثر الغاء رحلات شركة الطيران الفرنسية التي تخضع لعملية تقويم قضائي.

في تصريح لوأج أوضح الناطق بإسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المكلف بالإعلام أمين أندلسي أنه"بغرض المساعدة على نقل كل المسافرين المعنيين بوقف الرحلات الذي أعلنت عنه شركة "إيغل أزور"، إقترحنا منذ الأمس (الجمعة) وإلى غاية 20 سبتمبر تخفيضات بنسبة 20% على أسعار الرحلات، دون احتساب الرسوم، بين الجزائر وفرنسا".

وأضاف أن العرض القائم في حدود الأماكن المتوفرة ساري على كل تذكرة "شُرع في إستغلالها".

وكانت شركت الخطوط الجوية الجزائرية قد ضمنت الرحلات على الخط الجزائر العاصمة-مارسيليا لنحو 150 مسافر بعد حصولها على موافقة شركة الطيران الفرنسية ، لكنه تأسف يقول عندما أردنا تكرير العملية بالنسبة لرحلتين نحو باريس "لم نلق أي رد من قبل شركة إيغل أزور"ولذلك "فكرنا في تخفيض أسعارنا في محاولة منا لمساعدة المسافرين العالقين".

وعادة ما تعرف هذه الفترة من السنة طلبا هاما على وجهة الجزائر-فرنسا إذ تصادف عودة المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا.

وحسب أندلسي فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي قامت الأربعاء الفارط بتنصيب خلية خاصة للتحكم في هذه المسألة "بصدد البحث عن طائرات أكبر تمكنها من تلبية هذا الطلب".

وتجدر الاشارة إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية حاولت الاتصال بالمدير العام لشركة "إيغل أزور-الجزائر" لكن دون جدوى.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية