كأس إفريقيا للأمم-2019 : هزيمة ثقيلة للمنتخب الجزائري أمام تونس

إنهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (وسطيات) أمام نظيره التونسي بنتيجة (18-28)، الشوط الأول (8-13) ، لحساب الجولة الثالثة للنسخة ال 26 للبطولة الإفريقية للأمم لهذا الصنف العمري (المجموعة الثانية) جمع بينهما اليوم (السبت) بعاصمة النيجر (نيامي) التي تحتضن المنافسة من 5 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز في لقائه الأول يوم الخميس على النيجر (34-15)،فيما سجلت تونس فوزها الثاني بعد المسجل في اليوم الأول على البنين (35-21).

وستخوض التشكيلة الجزائرية مباراتها الثالثة يوم الاثنين 9 سبتمبر ضد منتحب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات أنغولا والسنغال والكونغو وغينيا.

المصدر : واج