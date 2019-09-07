كأس إفريقيا للأمم-2019 : هزيمة ثقيلة للمنتخب الجزائري أمام تونس

07/09/2019 - 19:31

إنهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (وسطيات) أمام نظيره التونسي بنتيجة (18-28)، الشوط الأول (8-13) ، لحساب الجولة الثالثة للنسخة ال 26 للبطولة الإفريقية للأمم لهذا الصنف العمري (المجموعة الثانية) جمع بينهما اليوم (السبت) بعاصمة النيجر (نيامي) التي تحتضن المنافسة  من 5 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز في لقائه الأول يوم الخميس على النيجر (34-15)،فيما سجلت تونس فوزها الثاني بعد المسجل في اليوم الأول على البنين (35-21).

وستخوض التشكيلة الجزائرية مباراتها الثالثة يوم الاثنين 9 سبتمبر ضد منتحب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات أنغولا والسنغال والكونغو وغينيا. 

المصدر : واج 

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رياضة, كرة اليد

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