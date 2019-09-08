نشرية خاصة : ترقب تساقط امطار رعدية تكون احيانا قوية على عدة ولايات من الوطن

من المرتقب تساقط امطار رعدية تكون احيانا قوية مرفوقة محليا بحبات البرد على عدة ولايات من الوطن، حسبما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للارصاد الجوية.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه الامطار في كل من البويرة و تيزي وزو و بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة والطارف وبرج بوعريريج وسطيف و قسنطينة وميلة و قالمة و سوق اهراس وام البواقي و خنشلة و تبسة وباتنة، حسب نفس النشرية التي تمتد مدة صلاحياتها الى غاية ليلة اليوم الاحد على الساعة العاشرة (22سا00د).

وستبلغ كميات الامطار المتساقطة بل وستتجاوز 30 ملم محليا طوال مدة صلاحية النشرية.كما ستمس هذه الامطار ولايات تلمسان و عين تموشنت و سيدي بلعباس و سعيدة و غليزان و معسكر و عين الدفلى و تسمسيلت و المدية و المسيلة و شمال الجلفة و الاغواط و تيارت.

وتمتد مدة صلاحية هذه النشرية من منتصف نهار اليوم الاحد (12سا00د) الى غاية يوم الاثنين على الساعة السادسة صباحا (06سا00د) على الاقل، حسب نفس المصدر، موضحا ان الكميات المتساقطة ستبلغ بل و ستتجاوز محليا 50 مم طوال مدة صلاحية النشرية.

كما تخص النشرية شمال بشار و النعامة و البيض و شمال غرداية حيث ستمتد مدة صلاحيتها من منتصف نهار اليوم (12سا00د) الى غاية العاشرة ليلا (22سا00د).

وستبلغ كميات الامطار المتساقطة بل و ستتجاوز محليا 25 ملم طوال مدة صلاحية النشرية حيث ستكون مرفوقة بهبوب رياح قوية و رعود.