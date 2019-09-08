عوماري: انتاج الحبوب هذا الموسم سيبلغ "مستوى تاريخي هو الأول منذ الاستقلال"

توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عوماري الأحد بالجزائر بأن يبلغ انتاج الحبوب لموسم 2018/2019 "مستوى تاريخي هو الأول منذ الاستقلال".

وأوضح الوزير في رده على الصحافة خلال اجتماع تنصيب اللجنة الوطنية القطاعية لتحضير ومتابعة حملة التشجير الوطنية، أن كميات الإنتاج للموسم الجاري، ستتعدى المستوى الكبير المسجل خلال الموسم الماضي والمقدرة بأكثر من 60 مليون قنطار.

كما أكد الوزير أن كميات الحبوب التي تم جمعها من طرف تعاونيات الحبوب الجافة التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب سمحت بتخطي سقف المخزون الوطني المسجل الموسم الماضي والبالغ 27 مليون قنطار.

وحسب الوزير يتم حاليا اعداد ورقة طريق في إطار تعليمات الوزير الأول السيد نور الدين بدوي لإنشاء مجلس خاص موجه لإعادة تنظيم هذه الشعبة وتطوير المنتوج الوطني.

وحول مدى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة، صرح الوزير أن المنتوج الوطني المسجل هذا الموسم من مادة القمح الصلب والشعير سيجعل القطاع في غنى عن الاستيراد .

كما يتم حسب عوماري إعداد دراسة يشرف عليها فريق من الخبراء الزراعيين لبحث كيفيات التخلص من التبعية للخارج في مادة القمح اللين من خلال توسيع زراعة هذا النوع في الجنوب وإعادة النظر في النمط لاستهلاكي للمواطنين والحد من الاستهلاك المفرط و التبذير .

كما تشرف لجنة تضم قطاعات الفلاحة والمالية والصناعة والتجارة تم تنصيبها مؤخرا على ضبط سوق الحبوب وتنظيم نشاط المطاحن .

ولم يعط الوزير أية ارقام حاليا حول الإنتاج الوطني الإجمالي من الحبوب بأنواعه، مشيرا إلى أن عمليات جمع المنتوج مازالت مستمرة .