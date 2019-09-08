كرة السلة/البطولة الوطنية : انطلاق الموسم الجديد (2019-2020) يوم 4 أكتوبر المقبل

لجزائر - ستعطى إشارة انطلاق المرحلة الأولى للبطولة الوطنية لكرة السلة للرجال (1 أ) لموسم "2019-2020" يوم 4 أكتوبر المقبل بمشاركة 20 ناديا, حسبما علم اليوم السبت, لدى الاتحادية الجزائرية لكرة السلة.

و قد تمّ تقسيم الأندية العشرين على فوجين يضم كل فوج 10 اندية حيث يضم الفوج (أ): المجمع البترولي (حامل اللقب), نجم شرشال (صاعد جديد), نصر حسين داي, طليعة درارية (صاعد جديد), أولمبي برج بوعريريج, نادي الرويبة, اتحاد سطيف, أولمبي مليانة, شباب ورقلة, و شباب الدار البيضاء.

أما الفوج (ب) فيتشكل من: نادي سطاوالي, جمعية أم البواقي, وداد بوفاريك, شباب جسر قسنطينة, اتحاد برج بوعريريج, اتحاد البليدة, ربيع العلمة, أولمبي باتنة, أمل سكيكدة و اتحاد الجزائر.

وقد برمجت الهيئة الاتحادية للعبة الجولة الأولى على النحو التالي:الفوج (أ): المجمع البترولي - نجم شرشال, نصر حسين داي- طليعة درارية, أولمبي برج بوعريريج-نادي الرويبة اتحاد سطيف-أولمبي مليانة و شباب ورقلة-شباب الدار البيضاء.الفوج (ب): نادي سطاوالي-جمعية أم البواقي, وداد بوفاريك- شباب جسر قسنطينة, اتحاد برج بوعريريج-اتحاد البليدة, ربيع العلمة-أولمبي باتنة, أمل سكيكدة - اتحاد الجزائر.

المصدر: واج