إلغاء رحلات "إيغل أزور": شركات طيران أخرى تتكفل بالمسافرين بمطار العاصمة

تتولى شركات طيران مختلفة التكفل تدريجيا بمسافري شركة الطيران الفرنسية "إيغل أزور" العالقين على مستوى مطار الجزائر الدولي اثر إلغاء رحلات هذه الأخيرة التي تخضع لتقويم قضائي، في حين لا تزال قائمة انتظار المسافرين طويلة، حسبما تمت ملاحظته بعين المكان.

و شهد مطار الجزائر الدولي طوابير طويلة لعشرات المسافرين أمام الوكالات التجارية التي تضمن الرحلات نحو فرنسا على رأسها شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي عرفت اقبال حشود هامة من المسافرين الباحثين عن تذاكر سفر، بالإضافة إلى شركتي "طاسيلي للطيران" و الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس".

و قالت احدى المسافرات التي قدمت من ولاية تيزي وزو مرفوقة بوالدتها "رحلتي كانت مبرمجة صبيحة اليوم على الساعة 11:45 دقيقة نحو فرنسا لكني هنا اليوم للاستعلام لدى باقي شركات الطيران و نجحت أخيرا في الحصول على تذكرة سفر غدا الاثنين عبر "طاسيلي للطيران".

و تقترح شركة "طاسيلي للطيران"، فرع سوناطراك، تذاكر سفر لرحلات نحو باريس و ستراسبورغ و نانت ابتداء من يوم غد الاثنين بالنسبة لمسافري "إيغل أزور".

فور علمهم بالخبر توافد عشرات المسافرين نحو الوكالة التجارية لشركة "طاسيلي للطيران" على مستوى مطار الجزائر.

و قد تم التكفل على الفور بالمسافرين المغادرين نحو الوجهات التي تضمن الشركة الجزائرية رحلات إليها.

و صرحت مسافرة في الخمسينات من العمر "لقد ارتحت الآن بعد حصولي على تذكرة رغم أني سأتخلف عن موعد عودتي إلى العمل"، مضيفة أنها قضت "48 ساعة تبحث عن حل لوضعها".

إلا أنها تأسفت "لغياب التكفل" إذ وجدنا أنفسنا لوحدنا "أمام مكاتب إيغل أزور الفارغة و تعذر علينا الاتصال هاتفيا بوكالاتها".

وفور اعلان الغاء رحلات شركة الطيران الفرنسية المُفلسة أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيضات بنسبة 20% على تذاكرها باتجاه فرنسا".

وأوضح لوأج أحد ممثلي الخطوط الجوية الجزائرية لم يفصح عن هويته أن فريق وكالة الشركة بمطار الجزائر مجندة لتلبية طلب المسافرين الذين يبحثون عن تذاكر سفر نحو فرنسا مضيفا "نقترح لهم تذاكر بتخفيضات بنسبة 20 بالمائة حسب وفرة المقاعد على رحلاتنا".

وينتظر مسافرون آخرون بقلق حصولهم على تذاكر للعودة إلى فرنسا بعد قضاء عطلتهم في الجزائر.

وقال مسافر جزائري مقيم في فرنسا "تمكنت من الحصول على تذكرة بقيمة 27.000 دينار بعد تخفيض بنسبة 80 بالمائة لرحلة ذهاب بدون إياب من الجزائر إلى باريس بتاريخ 16 سبتمبر المقبل".

وفضل بعض المسافرين من الذين لا تربطهم التزامات ملحة في فرنسا تمديد إقامتهم بالجزائر.

ومن بينهم مسافر متقاعد قدم مع عائلته من البويرة قال "وجدت تذكرة نحو باريس عبورا بتونس لكنني أفضل البقاء هنا واقتناء تذكرة مباشرة الأسبوع المقبل".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية "إيغل أزور" فرانس إيفلين قدم استقالته وسط أزمة انسحاب مساهمين.