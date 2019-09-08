الحكومة السودانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

أدت الحكومة السودانية الجديدة اليوم الأحد اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأدى 18 وزيرا اليمين أمام البرهان وبحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وينتظر فى وقت لاحق تسمية وزيرين للبنى التحتية والثروة الحيوانية.

ودخل مجلس الوزراء السوداني، عقب مراسم أداء اليمين الدستورية، في اجتماع مشترك مع مجلس السيادة.

وهذه أول حكومة منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في 11 ابريل الماضي.

المصدر: واج