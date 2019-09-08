السطو على مكتب بريدي بتيغزرت (تيزي وزو) : تحديد هوية الفاعلين

تمكنت المصالح الامنية لولاية تيزي وزو من تحديد هوية الفاعلين الذين نفذوا عملية السطو على مكتب بريد قرية تيفرا ببلدية تيغزيرت الواقعة على بعد 40 كلم شمال تيزي وزو الذي تمت أمس السبت وأدت الىاستلاء مبلغ مالي بقيمة 8ر1 مليون دج, حسبما علم اليوم الأحد من مصادر أمنية.

و تمت الجريمة خلال ظهيرة أمس حيث أقدم أربعة أشخاص كانوا ملثمين بتنفيذها باستعمال السلاح الأبيض, استنادا لذات المصدر الذي اكد عملية تحديد هويتهم من طرف المصالح الأمنية.

و خلال ارتكابهم لعملية السطو, قام المجرمون بتهديد قابض المكتب البريدي بالأسلحة البيضاء مسببين له جروح خلال محاولته مقاومتهم, علما أنه تم التكفل بالضحية على مستوى مستشفى تيغزيرت, حسبما علم به من سكان القرية.

وفتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا و عملية بحث للقبض على منفذي هذه العملية.