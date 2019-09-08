رئيس الدولة يجري حركة على مستوى رؤساء الأمن بالولايات شملت 40 منصبا

أجرى رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح ، اليوم الأحد ، حركة لرؤساء الأمن بالولايات ، شملت أربعين (40) منصبا، وذلك وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه"وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم حركة لرؤساء الأمن بالولايات، شملت أربعين (40) منصبا.

وبهذا تم تعيين كل من السادة:

- باديس نويوة، رئيس أمن ولاية الشلف

- زوبير بشكيط، رئيس أمن ولاية الأغواط

- كمال لعور، رئيس أمن ولاية أم البواقي

-عبد القادر ربيعي، رئيس أمن ولاية باتنة

- طاهر بن عزوق، رئيس أمن ولاية بجاية

-يوسف عدمان، رئيس أمن ولاية بسكرة

-نصر الدين جكبوب، رئيس أمن ولاية بشار

-عزالدين طمين، رئيس أمن ولاية البليدة

-كمال بن عميروش، رئيس أمن ولاية البويرة

-تركي خلدون، رئيس أمن ولاية تمنراست

-محمد بوباطة، رئيس أمن ولاية تبسة

- رشيد بوطيرة، رئيس أمن ولاية تلمسان

-كريم حدادو، رئيس أمن ولاية تيارت

-مجيد أكنوش، رئيس أمن ولاية تيزي وزو

-محمد بطاش، رئيس أمن ولاية الجزائر

- عبد الوهاب كارك، رئيس أمن ولاية الجلفة

- جمال الدين بسلطان، رئيس أمن ولاية جيجل

- محمد صالح زغادنية، رئيس أمن ولاية سطيف

-جيلالي دويسي، رئيس أمن ولاية السعيدة

-زوهير بوربيع، رئيس أمن ولاية سكيكدة

- عبد الرحمان بوشنب، رئيس أمن ولاية سيدي بلعباس

- عبد الحكيم علالي، رئيس أمن ولاية المدية

- محمود حموني، رئيس أمن ولاية مستغانم

-محمد حساين، رئيس أمن ولاية المسيلة

- عبد الغاني بطيوي، رئيس أمن ولاية معسكر

-محمد شاكور، رئيس أمن ولاية وهران

- عامر عمور، رئيس أمن ولاية البيض

- محمد عليوات، رئيس أمن ولاية إليزي

- فريد القواسم، رئيس أمن ولاية برج بوعريريج

- فؤاد شرفية، رئيس أمن ولاية الطارف

- محمد عون، رئيس أمن ولاية تندوف

-محمد مسابيس، رئيس أمن ولاية تسيمسيلت

- مختار كعبيش، رئيس أمن ولاية الوادي

-نصر الدين بن طاية، رئيس أمن ولاية سوق أهراس

- رفيق ترفاس، رئيس أمن ولاية تيبازة

-نصر الدين بن حمادو، رئيس أمن ولاية ميلة

- إبراهيم بن بايزيد، رئيس أمن ولاية النعامة

- جمال الدين طيب، رئيس أمن ولاية عين تموشنت

-مراد زناتي، رئيس أمن ولاية غرداية

- التيجاني زروق رئيس أمن ولاية غليزان".

المصدر : وأج