الجزائر - البنين ( ودي): أبطال إفريقيا أمام أول اختبار بعد كان 2019 ووداع خاص لحليش

بعد شهر و نصف من المغامرة المظفرة في نهائيات كأس إفريقيا-2019 للأمم بمصر، يعود المنتخب الوطني الجزائري للنشاط في ثوبه الجديد كبطل إفريقيا، عندما يواجه نظيره البنيني هذا الإثنين (سا ر00ر21) بملعب 5 جويلية الأولمبي.

و بهذه المناسبة الودية ، قام المدرب الوطني جمال بلماضي بتوجيه الدعوة لنفس التعداد الذي تألق في القاهرة باستثناء الرباعي: مهدي زفان (دون فريق)، محمد فارس المصاب، آدم وناس و هشام بوداوي المتنقلين حديثا لأولمبي نيس الفرنسي.

ويسجل المدافع لياس شتي (الترجي التونسي) أول حضور له مع الخضر، فيما يوقع كل من المدافع الأيمن حسين بن عيادة (شباب قسنطينة) و الجناح الأيمن، زين الدين فرحات و المهاجم بن رحمة (برنفورد/انجلترا) عودتهم لصفوف التشكيلة الوطنية.

وستسعى التشكيلة الجزائرية الي الدفاع عن مكانتها و تسجيل انتصار جديد أمام منتخب البنين، و خاصة تأكيد عودتها للواجهة القوية التي سمحت لها بالتحليق عاليا خلال نهائياا كاس افريقيا الأخيرة.

المنتخب البنيني الفائز يوم الجمعة على كوت ديفوار وديا (2-1) ليس بالمنافس المجهول بالنسبة للخضر، حيث كان ضمن المجموعة التّصفوية لكان-2019، حيث سجل جمال بلماضي هزيمته الوحيدة (1-0) يوم 16 أكتوبر 2018، منذ توليه العارضة الفنية الجزائرية.

وقال مدرب البينين ميشال دوسايي: "جئنا لخوض هذه المباراة التي نعلم أنها ستكون صعبة بالنظر للمواهب الكبيرة التي يمتلكها الخضر لكننا هنا لتقديم أفضل ما لدينا ومحاولة ازعاج المنتخب الجزائري على أرضه".

منذ ذلك التاريخ، حقق رفاق القائد رياض محرز سلسلة متواصلة من النتائج الإيجابية التي مكنتهم من اعتلاء سقف الكرة الإفريقية، وهو اللقب الثاني للجزائر بعد المحقق عام 1990 بالجزائر.

الخرجة الدولية الأخيرة لرفيق حليش

وستكون مباراة البنين الأخيرة بالنسبة للمدافع الأوسط، رفيق حليش (33 سنة) الذي قرر وضع حد لمشواره الدولي والذي شارك خلاله في كأسين للعالم (2010 و 2014)، وهو مشوار حافل اختتمه بلقب قاري بالقاهرة.

وكان اللاعب السابق لنصر حسين داي قد خاض أول مباراة دولية في مايو 2008، وستكون له فرصة مغادرة المنتخب الوطني من بابه الواسع بالصرح الأولمبي 5 جويلية في أول ظهور للكتيبة الخضراء بعد ملحمة القاهرة.

وصرح حليش للصحافة في المنطقة المختلطة يوم الثلاثاء الماضي قائلا:"لقد حان الوقت لترك مكاني للشبان. فخلال مشواري مع المنتخب، عرفت لحظات صعبة و أيضا ذكريات جميلة.

لقد شاركت في كأسين للعالم، و الشيء الأجمل هو تتويجي بكأس إفريقيا التي عدنا بها من مصر. ستكون المباراة أمام البنين ذات طابع ودي، لكن علينا أن ندافع عن مكانتنا الجديدة كأبطال إفريقيا. اطلب من الجمهور الحضور بأعداد غفيرة إلى ملعب 5 جويلية".

أما منتخب البنين الذي أقصى المغرب من الدور ثمن النهائي لكان-2019 (1-1: 4-1 بضربات الترجيح)، فهو يشكل خصما عنيدا للتشكيلة الجزائرية، وهو لقاء ينبغي اخذه مأخذ الجد قبل شهرين من انطلاق تصفيات كأس إفريقيا-2021.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره الغاني يوم الخميس الفارط في لقاء ودي، قبل ان يلغي في اخر لحظة بعد اعتذار الغانيين عن الحضور.

المصدر: الالذاعة الجزائرية/وأج