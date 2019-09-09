نشرية خاصة : ترقب تساقط أمطار تكون أحيانا في شكل زخات رعدية على عدة ولايات الوطن

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا تكون أحيانا في شكل زخات رعدية مصحوبة محليا ببرد ستواصل التساقط ،اليوم الاثنين على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الأمطار ستمس كل من ولايات عنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة وقسنطينة وميلة وسطيف وبرج بوعريريج والمسيلة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة وبسكرة والوادي موضحا أن صلاحية هذه النشرية ستمتد الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا (23:00).

وستبلغ كميات الامطار المتساقطة بل وستتجاوز محليا 30 ملم طوال مدة صلاحية النشرية حيث ستكون مرفوقة بهبوب رياح و رعود.