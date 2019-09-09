الجزائريون يحتفلون بذكرى عاشوراء هذا الثلاثاء بالصيام واداء الزكاة

يحيي الجزائريون على غرار الأمة الإسلامية هذا الثلاثاء بذكرى عشوراء وهو اليوم الذي نجا فيه الله نبيه موسى من بطش فرعون وصامه سيدنا موسى شاكرا الله تعالى، ليصومه بعد ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصى أمته بصيامه من بعده.

وارتبط صوم اليومين التاسع والعاشر من شهر محرم من كل عام بأداء المسلمين لأهم العبادات واهم أركان الإسلام المتعلقة بالزكاة بهده المناسبة.

ويرى في هذا الخصوص الإمام بلقاسم زوزو إمام مسجد عبد القادر جيلالي بورقلة" أن مناسبة عشوراء يجسد فيها المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صيام يوم عاشوراء يكفر سنة وهو اليوم الذي نجا فيه الله النبي موسى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم وفي هذه الكلمة رسالة وبعد روحي وديني على أن مصدر التشريع هو اله واحد

وارتبطت هذه المناسبة بأداء المسلمين لأهم العبادات وهي الزكاة واعتاد الجزائريون على أن يوم عاشورا هو لإخراج زكاة أموالهم وهذا دليل على ارتباطهم بدينهم وما شرعه الله سبحانه وتعالى".

المصدر: الإذاعة الجزائرية