كمال رزيق للإذاعـة : المنظومة الضريبية في الجزائر غير عـادلة ويتحمل أعباءها المواطن البسيط

أكد البروفيسور والخبير الاقتصادي كمال رزيق أن المنظومة الضريبية في الجزائر غير عادلة والدليل على ذلك ارتفاع نسبة الضريبة عل الدخل التي تمثل أكثر من 30 بالمائة من نسبة الجباية العادية الاجمالية ،بينما تمثل النسبة المتبقية الجباية غير المباشرة.

وقال كمال رزيق لدى استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى إن اعادة النظر في الضريبة على الدخل( irg ) بات مطلبا ملحا ، منتقدااختلالات المنظومة الضريبية التي لا تسجل سوى 20 بالمائة فقط كنسبة لتحصيل الضرائب ي بلادنا متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الوضع.

وانتقد الخبير الاقتصادي الإجحاف الممارس في حق العمال المصرح بهم بخصوص طريقة اقتطاع الضريبة على الدخل التي تتم مباشرة من أجورهم ، فيما يستفيد أصحاب المصانع و الحاويات من اجراءات التصريح ومن تم دفع الجباية مطالبا بتفعيل الضريبة على الممتلكات و رفع المنح العائلية و تلك المخصصة للمراة الماكثة بالبيت .

علينا الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال

ويعتقد البروفسوركمال رزيق أن الازمة السياسية التي تمر بها البلاد عقدت من وضعية الاقتصاد الوطني الذي بات هشا مشددا على أهمية الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال و تشكيل حكومة شرعية

وأوضح ضيف الأولى أن مؤشرات الأزمة بدأت تضح بتسجيل ارتفاع في نسبة البطالة بلغ 14 بالمئة و حل أزيد من 2500 مؤسسة في قطاع البناء لوحده مذكرا بأن الوضع السياسي الحالي لا يخدم مناخ الأعمال الذي أصبح كما قال غير جذاب

وأضاف كمال رزيق أن إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في جويلية 2019 عقد من الأزمة لافتا إلى أهمية استكمال حكومة بدوي لمهمة اعداد مشروع قانون المالية 2020 قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة