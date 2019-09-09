ميراوي للإذاعة: جميع النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد ستكون جاهزة نهاية 2019

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، محمد ميراوي: " إن جميع التشريعات المنفذة للقانون الجديد للصحة ستكون جاهزة في ديسمبر المقبل بينما تدخل حيز التنفيذ بداية من 2020."

وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف تحرير" للقناة الإذاعية الثالثة ، إن اللجان الخاصة تعمل على تحضير جميع النصوص التطبيقية ومن المرتقب دخول القانون الجديد حيز التنفذ بحلول نهاية السنة الجارية .

وأشار الوزير إلى الاعتداءات على العاملين في المجال الصحي ، حيث سجل القطاع 1922 اعتداء بدني و 27909 اعتداء لفظي منذ بداية السنة الجارية 2019

وللقضاء على هذه الظاهرة المتنامية ، أشار ضيف القناة 3 إلى اتخاذ وزارته لمجموعة من التدابير، تتمثل في تدعيم الأمن وتدريب الحراس وتحسين آداءهم ، وتركيب كاميرات مراقبة ، وتعزيز طاقم المساعدين الطبيين على مستوى إدارة الطوارئ .

المصدر:الإذاعة الجزائرية