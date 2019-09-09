توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي لعباس

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني أمس الأحد 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس ، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأكد ذات المصدر أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني أمس الأحد 8 سبتمبر 2019 أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية في حين كشفت مفرزة أخرى 3 بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة خلال عملية بحث بالعوانة ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة" .

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة 4 أشخاص وضبطت 3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط و 25 كيلوغرام من الألمنيوم فيما أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة مهربين كانا على متن مركبة نفعية محملة ب 6720 وحدة من مختلف المشروبات كما تم توقيف 25 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة.