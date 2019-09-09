الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

أدانت الجزائر"بشدة" على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ، عبد العزيز بن علي الشريف ، اليوم الاثنين الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس منطقتين في شمال بوركينا فاسو، مؤكدة أن "الحقد الأعمى للإرهاب اتجاه السكان المدنيين يدل على إحباط المشروع الإرهابي و دعاته".

و أكد السيد بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بالقول : " ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس الأحد 8 سبتمبر 2019 منطقتين في مقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، مخلفة العديد من القتلى و الجرحى".

و صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ، " إن التكالب الأعمى و الحاقد للإرهاب على السكان المدنيين العزل يدل على إحباط المشروع الإرهابي و دعاته و يشجع قناعتنا و عزيمتنا بالمضي قدما في محاربة هذه الظاهرة و مواصلة تنسيق الجهود قاريا و دوليا من أجل إحباط مخططاته الهدامة والبغيضة".

و أضاف يقول "نتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية و نؤكد تضامننا الكامل لحكومة بوركينا فاسو و شعبها الشقيق".

المصدر : وأج