رئيس الدولة يجري حركة شملت 11 إطارا ساميا بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني

أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، اليوم الاثنين ، حركة لإطارات سامية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ، شملت 11 منصبا ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في بيان رئاسة الجمهورية: "أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة لإطارات سامية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، شملت أحد عشر (11) منصبا.
و بهذا تم تعيين كل من السادة:
- جمال بن دراجي، مفتشا عاما للمصالح.
- محمد نوي سيفي، مديرا لشرطة الحدود.
- أرزقي حاج سعيد، مديرا للشرطة القضائية.
- بن يطو بن زيان، مديرا للاستعلامات العامة .
- سي محند محمد سعيد، مديرا للشرطة العامة.
- فؤاد سيب، مديرا للإدارة العامة.
-محمد عجوادي، مديرا للدراسات رئيسا لديوان المدير العام للأمن الوطني.
- محمد مالك، مديرا للدراسات مكلفا بالتعليم والمدارس.
- علي فراغ، مديرا للدراسات مكلفا بالمدرسة العليا للشرطة.
- أحمد بوربيع، نائب مدير التجهيزات.
- عبد القادر مصطفاوي ،نائب مدير الموظفين".
المصدر : وأج