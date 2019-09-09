رئيس الدولة يجري حركة شملت 11 إطارا ساميا بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني

أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ، اليوم الاثنين ، حركة لإطارات سامية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ، شملت 11 منصبا ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في بيان رئاسة الجمهورية: "أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة لإطارات سامية بالإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، شملت أحد عشر (11) منصبا.

و بهذا تم تعيين كل من السادة:

- جمال بن دراجي، مفتشا عاما للمصالح.

- محمد نوي سيفي، مديرا لشرطة الحدود.

- أرزقي حاج سعيد، مديرا للشرطة القضائية.

- بن يطو بن زيان، مديرا للاستعلامات العامة .

- سي محند محمد سعيد، مديرا للشرطة العامة.

- فؤاد سيب، مديرا للإدارة العامة.

-محمد عجوادي، مديرا للدراسات رئيسا لديوان المدير العام للأمن الوطني.

- محمد مالك، مديرا للدراسات مكلفا بالتعليم والمدارس.

- علي فراغ، مديرا للدراسات مكلفا بالمدرسة العليا للشرطة.

- أحمد بوربيع، نائب مدير التجهيزات.

- عبد القادر مصطفاوي ،نائب مدير الموظفين".

المصدر : وأج