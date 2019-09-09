القناة الإذاعية الثانية تتعزز ببرنامج ثقافي جديد

تعززت القناة الاذاعية الثانية ببرنامج ثقافي ينطلق الثلاثاء القادم 17 سبتمبر من إنتاج قسمها الإخباري، ويمثل، حصة ثقافية أسبوعية بعنوان "المجلة الثقافية "/ "ثاسغونت أقّذلس" ، تعدها وتقدمها الصحفية والكاتبة فاطمه بن شعلال.

الحصة أسبوعية تبث كل يوم ثلاثاء بعد نشرة الواحدة زوالا، حسب ما افادت به بن شعلال في تصريح لموقع الاذاعة الجزائرية، مضيفة ان البرنامج يستضيف كل من له علاقة بأحد فروع الثقافة : كتاب ورسامين ومسرحيين وسينمائيين وممثلين ومغنين وموسيقيين ...الخ، وتعنى بالأخبار والمواعيد الثقافية وبتغطية النشاطات والتظاهرات الثقافية في كل ولايات الوطن، كما تقدم ربورتاجات ثقافية أيضا.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية