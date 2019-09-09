الخضر يكرمون حليش بفوز على البنين بــ1 – 0 في مباراة ودية

فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على نظيره البنيني بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0) مساء الاثنين بملعب 5 جويلية في مباراة ودية تحضيرية تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة.و سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب إسلام سليماني في الدقيقة 72 عن طريق ضربة جزاء لصالح الجزائر.

و تعتبر هذه المباراة الخرجة الأولي لأبناء المدرب جمال بلماضي منذ تتويجهم بكاس إفريقيا للأمم في 19 يوليو الفارط على حساب السنغال 1-0.

و تميزت المباراة بالظهور الأخير للمدافع رفيق حليش الذي لعب مباراته الدولية الأخيرة مع الخضر حيث أقحمه المدرب في الدقيقة 83 مكان

المصدر : وأج