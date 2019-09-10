مركب الحجار: عدة إجراءات لتعزيز التموين بخام الحديد

تم اتخاد عدة اجراءات من شأنها تعزيز تموين مجمع الحجار بخام الحديد ابتداء من الاثنين فضلا عن وضع الوسائل و اللوجستيك اللازم للحفاظ على مستويات الانتاج حسبما افاد به بيان وزارة الصناعة و المناجم.

و لقد تقرر ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الاحد وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت ضم ممثلي مركب مجمع "ايميتال" و مركب الحجار مجمع منال للمناجم و مؤسسة مناجم الشرق و ممثلي عن وزارة النقل و الاشغال العمومية و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مؤسسة لوجيسترانس.

وتم التركيز خلال ذات الاجتماع على تقييم الوضع السائد في مجمع الحجار في أعقاب توقف الفرن العالي في 2 سبتمبر الماضي بسبب نفاذ مخزون الخام من الحديد من المركب بسبب مشاكل تقنية على مستوى مناجم الونزة و بوخضرة مما أثر على تموين المركب بالمادة الاولية.

و يضيف ذات المصدر ان هذا اللقاء نظم لتحديد خارطة طريق للتكفل بجميع الجوانب التي من شانها السماح بالمحافظة على مستوى أمثل للإنتاج لمجمع الحجار و تفادي الوقوع في وضعية مماثلة في المستقبل.

و أكدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على اهمية هذا المركب الصناعي بالنسبة للاقتصاد الوطني مشيرة الى الجهود التي بذلتها السلطات العمومية من اجل تحديث و اعادة تأهيل المصنع التي تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين من اجل المحافظة على نشاط المجمع و السير الحسن له.

و لتحقيق هذه الغاية اعطت الوزيرة تعليمات بضرورة العمل بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين من اجل السماح للمركب بالمحافظة على مستويات الانتاج الازمة لتلبية الطلب الوطني و الاتجاه نحو التصدير .

كما تقرر في نهاية هذا الاجتماع وضع الوسائل و اللوجيستيات اللازمة اعتبارا من اليوم الاثنين لزيادة حجم تموين المركب من خام الحديد من منجم الونزة و بوخضرة ووضع مخزون احتياطي اللازم لنشاط المركب.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز وسائل النقل من خلال مساهمة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمعدل 4 قطارات في اليوم و مجمع لوجيترانس عن طريق الشركة الوطنية للنقل البري بمعدل 50 شاحنة /يوم لنقل خام الحديد نحو المركب و الحفاظ على مستويات كافية المخزون و معالجة القضايا المتعلقة بالوصول الى منجم الونزة و بوخضرة.

وتقرر ايضا وضع مساحة تخزين اضافية على مستوى المركب و تشكيل لجنة متابعة تضم جميع المتدخلين للتكفل بالجوانب المتعلقة باستخراج المادة الاولية و شحنها والنقل و اعداد الخدمات اللوجيستية اللازمة على مستوى المركب و المناجم. كما سيتم وضع خلية لمتابعة مخزونات الخام لتجنب الظروف المماثلة.

و يضيف البيان انه تم اعادة تشغيل الفرن العالي يوم الاحد 8 سبتمبر بعد تزويد المركب بالمادة الاولية من خام الحديد الذي سيصل الى 120 الف طن في المرحلة الاولى.