الجوكر يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي

فاز فيلم الجوكر للمخرج تود فيليبس بجائزة الأسد الذهبي في الدورة ال76 لمهرجان البندقية السينمائي، التي استمرت فعالياتها لأحد عشر يوما، حيث انطلق المهرجان في 28 اغسطس.

وحصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم "مارتن إيدن".

و انتزعت الممثلة الفرنسية اريان اسكاريد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جلوريا موندي"، الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة ماليا.

واقتنصت السينما العربية ست جوائز، حيث حصل الفيلم التونسي "راب بلوز" على جائزة الجمهور، وهو من توقيع المخرجة الفرنسية من أصول تونسية مانيل لعبيدي في أولى تجاربها الروائية الطويلة.

ونال الفيلم السوداني للمخرج أمجد أبو العلاء بعنوان "ستموت في العشرين" جائزة أسد المستقبل الذي شاركت في لجنة تحكيمه الفنانة التونسية هند صبري، وتسلم أبو العلاء جائزته من المخرج الصربي أمير كوستوريتسا.

وكانت ثلاثة جوائز دفعة واحدة من نصيب الفيلم اللبناني "جدار الصوت" ، الذي يحمل توقيع أحمد غصين في أولى تجاربه الروائية الطويلة .

وحصل على جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج السويدي روي أندرسون عن عمله "أباوت إندليسنيس" (عن اللا نهاية)، وهو عبارة عن مجموعة قصص قصيرة عن الخير و الشر. وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة المخرج الإيطالي فرانكو ماريسكا عن فيلمه الوثائقي الساخر "مافيا إز نو لونجر وات إت يوزد تو بي" (لم تعد المافيا كما كانت في الماضي).

وحصل المخرج الصيني يون فان على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم الرسوم المتحركة "نامبر سيفن تشيري لين" (رقم سبعة تشيري لين) الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي بمدينة هونج كونج في الستينات.