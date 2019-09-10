وفاة المجاهد و المدير الأسبق لأسبوعية المجاهد محمد سي فضيل الجزائر

انتقل إلى رحمة الله المجاهد و المدير الأسبق لأسبوعية المجاهد محمد سي فضيل عن عمر ناهز 85 سنة ، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من أقارب الفقيد.

الراحل من مواليد 1934 بولاية تيزي وزو و كان من بين الطلبة الذين أوفدتهم جبهة التحرير الوطني إلى المشرق العربي.

بعد الاستقلال عمل الفقيد كأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة قبل أن يتولى إدارة المجاهد الاسبوعي، كما كان عضوا قياديا في حزب جبهة التحرير الوطني.

و ستشيع جنازة الفقيد بعد صلاة العصر بمقبرة بن عكنون (الجزائر العاصمة).