الحماية المدنية تكثف جهودها للعثور على المرأة المفقودة بوادي العثمانية

تواصل مصالح الحماية المدنية بولاية ميلة مدعمة بعشرات العناصر القادمين من ولايات مجاورة عملية البحث عن المرأة المفقودة التي جرفتها سيول الأمطار مساء أمس الاثنين بوادي "عين الخيان" بمنطقة جبل عقاب ببلدية وادي العثمانية.

و يقول مدير الحماية المدنية لميلة المقدم محمد رضا مرباح أن عملية البحث عن المفقودة التي تعد الضحية الثانية لسيول الأمطار التي تسببت في وفاة شخص (51 سنة) الذي كانت معه المرأة على متن سيارة سياحية جرفتها المياه بوادي "عين الخيان" تتم منذ مساء أمس الاثنين و توقفت في الفترة الليلية ليعاود عناصر الحماية المدنية عملهم في وقت مبكر من صباح اليوم.

و قد تم تدعيم عناصر البحث عن الضحية (28 سنة) بقرابة 90 عنصرا إضافيا قدموا من ولايات سطيف وقسنطينة وجيجل للبحث عن جثة المفقودة في محاولة للعثور عليها في "أقرب وقت ممكن".

كما تم تدعيمهم بفرقتين من الدرك الوطني والجيش الشعبي مع توسيع عملية البحث لنطاق 10 كلم.

و عن الوسائل المادية التي تم تسخيرها لنفس الغرض تتثمل في الآليات والشاحنات وسيارات الإسعاف والحافلات، استنادا للمصدر ذاته.

و في سياق الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية مساء أمس الاثنين أفادت مصالح الحماية المدنية بالولاية أنها سجلت تسرب مياه الأمطار إلى 28 منزلا وعدد من المحلات التجارية عبر عدة بلديات على غرار فرجيوة و عين الملوك و وادي العثمانية وترعي باينان وبوحاتم و وادي النجاء.

كما تم إجلاء 3 أشخاص من أحد المنازل المتضررة إلى مرافق صحية قريبة حيث كانوا في حالة صدمة كما تمت الإشارة إليه.