الطلبة في مسيرة جديدة بالعاصمة للتعبير عن مواقفهم من الرئاسيات المقبلة

نظم طلبة ، اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية بالجزائر العاصمة للتعبير عن أرائهم حول المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية سيما ما تعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وخلال هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة الشهداء مرورا بشارع العربي بن مهيدي وصولا إلى ساحة البريد المركزي، رفع المشاركون شعارات تدعو إلى "عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل تواجد الحكومة الحالية".

كما رددوا هتافات تدعو إلى القضاء النهائي على من أسموهم ب " بقايا العصابة" للنظام السابق قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية وذلك" لتفادي إعادة تشكيل نظام سياسي فاسد بوجوه جديدة"، مبرزين ضرورة "محاسبة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المسلوبة ".

وبساحة البريد المركزي تجمع المشاركون في هذه المسيرة السلمية كمحطة أخيرة لها حاملين الراية الوطنية ومرددين للأناشيد الوطنية ومطالبين بإطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات السابقة حاملين بعض اللافتات كتب عليها " صابرون صامدون ..وعلى التغيير الجذري عازمون".

وتميزت هذه المسيرة الأسبوعية التي عادة ما ينظمها الطلبة، بتواجد كثيف لفئات عمرية اخرى سيما منهم الكهول والشيوخ مقارنة بعدد الطلبة.

وأرجع عدد من الطلبة الذين التقتهم "واج" هذه المشاركة المحتشمة لتزامن مسيرة اليوم بفترة الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية المنصرمة ، وكذا عدم الشروع في الدارسة بالنسبة للطلبة الآخرين، فضلا عن تزامن هذه المسيرة أيضا مع إحياء يوم عاشوراء حيث يفضل الكثير منهم التواجد مع أسرهم في مثل هذه المناسبات.

للإشارة، شهدت هذه المسيرة حركة سير عادية ، ماعدا غلق النفق الجامعي المؤدي إلى ساحة موريس أودان ،مع تواجد "معتبر" لأعوان الأمن.

المصدر : وأج