نشرية خاصة : أمطار رعدية في عدة ولايات من الوطن

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة انه سيتم تسجيل أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض الأحيان مساء اليوم الثلاثاء في العديد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية بهذه النشرية التي تمتد صلاحيتها من مساء اليوم الثلاثاء على الساعة 21:00 إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 06:00 هي:

(وهران وتلمسان،عين تموشنت ومستغانم ، الشلف، معسكر، غليزان، شمال سيدي بلعباس وسعيدة).

أما بالنسبة للأمطار المرتقبة فستبلغ أو ستفوق 25 مم محليا خلال مدة صلاحية النشرية مع توقع هبوب رياح رعدية.