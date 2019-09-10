وفاة المجاهد والباحث في التاريخ بلقاسم باباسي

توفي ، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ، المجاهد والباحث في التاريخ بلقاسم باباسي عن عمر ناهز الثمانون عاما، حسب ما علم لدى محيطه.

والتحق الفقيد -وهو من مواليد 1939 بالجزائر العاصمة- بصفوف جبهة التحرير الوطني وعمره لا يتعدى العشرين عاما ليتقلد بعد الاستقلال مناصب عدة في الدولة.

وشغل الفقيد لعدة سنوات منصب رئيس "مؤسسة القصبة" -التي تأسست عام 1991 بهدف حماية وحفظ هذه المدينة العتيقة المصنفة ضمن تراث اليونسكو العالمي في 1992- كما عرف بحصصه التلفزيونية والإذاعية حولها.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الأربعاء بمقبرة الدرارية بالعاصمة ، وفقا لنفس المصدر.

المصدر: وأج