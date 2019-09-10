جون بولتون: قرار الاستقالة جاء بمبادرة مني وليست من ترامب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي المُقال من منصبه جون بولتون، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه مطلقا تقديم استقالته، مشيرا إلى أن رحيله جاء بمبادرة منه.

وشدد بولتون - في تصريح مقتضب لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم على أن ترامب لم يطلب منه الاستقالة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون من منصبه؛ إثر خلافات على بعض المقترحات.

وقال ترامب - في تغريدة عبر "تويتر" - "أخبرت جون بولتون بالأمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض.

اختلفت معه بقوة في عدد من المقترحات كما فعل عدد من أعضاء الإدارة".وأضاف ترامب أنه طلب من بولتون تقديم استقالته وهو ما فعله الأخير اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه "سيسمي مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل".

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب بعد كل من مايكل فلين وهربرت ماكماستر.