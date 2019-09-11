جيدو/ كاس افريقيا ( اواسط): الجزائر في المركز الاول ب23 ميدالية منها 7 ذهبيات

11/09/2019 - 10:40

احتل المنتخب الجزائري ( ذكور واناث) للجيدو المركز الاول في منافسات كاس افريقيا للأواسط، التي اختتمت امسية الاثنين  في العاصمة  التونسية، بمجموع 23 ميدالية ( 7ذهبيات، 6 فضيات 10برونزيات).

وتجاوز المنتخب الجزائري نظيره التونسي الذي  نال المرتبة الثانية بأربع ذهبيات، سبع فضيات و سبع برونزيات ، فيما احتل ممثلو المغرب (المركز الثالث) ذهبية واحدة  و اربع برونزيات في منافسة عرفت مشاركة 85 مصارعا ( 48 شابا و36 فتاة )، يمثلون تسعة بلدان.

وبالإضافة الى الجزائر،  تونس  والمغرب ، شاركت في كاس افريقيا ايضا ستة بلدان اخر وهي: بلغاريا، البرتغال،  جمهورية التشيك، زيمبابوي ، السينغال وجنوب افريقيا.

وب30 مصارع ( 19 شابا و 11 فتاة) تكون الجزائر اكثر البلدان  تمثيلا في المسابقة القارية ، وراء تونس ( 19 شابا و 16 فتاة)، بينما أشرك  المغرب ثمانية رياضيين ( اربعة من كل جنس).

وقبل كاس افريقيا للأواسط ، نظمت نفس المنافسة خاصة بفئة الاشبال ،حيث اكتفت الجزائر بالمرتبة الثانية بمجموع 26 ميدالية ( 4 ذهبيات، 8 فضيات و14 برونزية) .

واحرزت تونس  اللقب الافريقي لدى هذه الفئة ، بمجموع 20 ميدالية  ( 9 ذهبيات، 5 فضيات و6 برونزيات )  بينما حصلت المغرب على المرتبة الثالثة بأربع ميداليات ( ذهبيتان، فضية وبرونزية).

وشارك  في المنافسة 92 مصارعا ( 52 شابا و 40 فتاة) يمثلون ثمانية بلدان وهي الجزائر، تونس ،المغرب  بلغاريا ، جمهورية التشيك ، ايستوانيا ، السينغال وزيمبابوي .

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