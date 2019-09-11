22 أسيرا فلسطينيا يشرعون في إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

دخل 22 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الاربعاء، في إضراب مفتوح عن الطعام ضد تنصل إدارة الاحتلال من الاتفاق بإزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم في بيان لها "أن إدارة معتقل ريمون وبمجرد إعلان الأسرى إضراب الدفعة الأولى عن الطعام ضد هذه الأجهزة المسرطنة، قامت بإدخال قوات القمع الى احد قسوم السجن وعمدت على نقل جميع الأسرى المضربين الى عزل سجن نفحة.

وقالت الهيئة إن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" كانوا قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام الاثنين الماضي استمر ليوم واحد، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، حيث عقدت جلسة حوار بين الإدارة وممثلي الأسرى، وتم الاتفاق خلالها على تعليق الإضراب، مقابل البدء بتنفيذ مطالب الأسرى، لكن الإدارة عادت للمماطلة والتسويف.

وأدانت الهيئة "سياسة التعنت" التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والإنسانية لأبناء الحركة الأسيرة.مطالبة بضرورة مساندة الأسرى بمعركة النضال التي يخوضونها، وفضح جرائم الاحتلام المرتبكة بحقهم والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي تقرير صدر عن الهيئة اليوم، أكد أن مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر" خلال أغسطس المنصرم، تجاوزت 22 ألف شيقل (الدولار يعادل 5ر3 شيقل).

وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه تم إدخال 21 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال خلال الشهر الماضي، منهم 17 اعتقلوا من المنازل، وواحد من الطرقات و2 لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير جرى اعتقاله بعد استدعائه. مشيرة إلى أن عدد الأسرى القاصرين القابعين حاليا في سجون الاحتلال (220 طفلا) 95 منهم يقبعون في معتقل "عوفر".

واعتبرت هيئة الأسرى أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الاطفال، ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسة الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، للتضييق عليهم واثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصاية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب.

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاربعاء سلسلة غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حسبما ذكرت مصادر اعلامية .

ففي مدينة /دير البلح/ وسط القطاع شنت طائرات حربية إسرائيلية 4 غارات على منزل مدني مهجور جنوب غرب المدينة.

وأغارت طائرات حربية ومسيرة على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية شرق بلدة /بيت لاهيا/ شمال القطاع عدة مرات، إذ استهدفته بأكثر من 7 صواريخ.. كما قصفت موقعا يتبع للشرطة البحرية غرب دير البلح.

وقالت مصادر فلسطينية إنه لم تقع إصابات جراء هذه الغارات، إلا أن أضرارا كبيرة لحقت بالأماكن المستهدفة ومحيطها.

يذكر أن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أمس جنوب قطاع غزة.