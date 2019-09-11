حجز أزيد من 52 قنطار من الكيف المعالج قبالة سواحل وهران

تمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية من حجز 52 قنطار و95 كلغ من الكيف المعالج كانت على متن قارب شراعي حامل للراية الألمانية تعرض لعطب تقني على بعد 15 ميلا بحريا شمال رأس فالكون بولاية وهران ,حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضح ذات المصدر أنه "نفيذا للتعليمات الصادرة عن السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مضاعفة اليقظة والجهود قصد حماية وتأمين المياه الإقليمية لبلادنا، وتبعا لعملية البحث والإنقاذ التي قامت بها وحدات تابعة لقواتنا البحرية (سفينة المواكبة مراد رايس 901 وزورق البحث والإنقاذ 224 وحوامة البحث والإنقاذ LS-16)، يوم أمس 10 سبتمبر 2019، والتي مكنت من إنقاذ ثلاثة (03) أشخاص أجانب كانوا على متن قارب شراعي حامل للراية الألمانية تعرض لعطل تقني على بعد خمسة عشر (15) ميلا بحريا شمال رأس فالكون بوهران/ن.ع.2، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها وسحب القارب الشراعي إلى ميناء أرزيو، ثم تفتيشه من طرف حراس السواحل، تم كشف وضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (52) قنطار و(95) كيلوغرام. التحقيق مع المعنيين لا يزال جاريا للوقوف على حيثيات هذه العملية".

وتأتي هذه "النتائج النوعية التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا، لتضاف إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال وترويج هذه السموم، وتؤكد مرة أخرى

الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم التي تتحلى بها كافة قوات الجيش الوطني الشعبي للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة"كما أكد البيان .