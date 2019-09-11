وفاة الممثلة فوزية مناصري

توفيت مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة الممثلة الجزائرية فوزية مناصري عن عمر يناهز 79 عاما حسب ما علم لدى أقاربها.

وعرفت الفقيدة بأدائها لدور الشهيدة البطلة حسيبة بن بوعلي في الفيلم الثوري الشهير "معركة الجزائر" (1966) لمخرجه الإيطالي جيلو بونتيكورفو وهي في الخامسة والعشرين من العمر.

كما ظهرت في الفيلم الوثائقي التلفزيوني "تاريخ فيلم معركة الجزائر" (2018) لمخرجه سليم أقار وهو عبارة عن حوارات مع ممثلي فيلم "معركة الجزائر" بمناسبة مرور 50 عاما على صدوره.

وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.