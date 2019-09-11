مختصون للإذاعة: يجب وضع خطط احترازية على مستوى بلديات الوطن لاستشراف المخاطر الكبرى

دعا المشاركون في اليوم المفتوح الذي أطلقته القناة الإذاعية الأولى حول المخاطر الكبرى إلى ضرورة وضع خطط احترازية على مستوى كل بلديات الوطن تهدف إلى استشراف المخاطر الكبرى حسب كل بلدية .

وخلال الفضاء المفتوح الذي تم بمشاركة 8 محطات اذاعية واطارات من وزارة الداخلية والموارد المائية والحماية المدنية تم التطرق إلى خطر ارتفاع منسوب المياه وفيضان الأودية التي غالبا ما تؤدي إلى خسائر مادية وأحيانا بشرية.

هذا وتعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على اعداد استراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر الكبرى لاسيما منها الفيضانات التي قد تتسبب في فيضانات الأودية ومشاكل أخرى والامطار التي شهدتها مؤخرا ولاية ايليزي خلفت خسائر مادية كبيرة دفعت بالسلطات إلى انجاز استراتيجية الأولى من نوعها في الجزائر للحد من خسائر هذه المخاطر مثلما أكده المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية الطاهر ملزي .

وأبرز السيد سيد احمد من المديرية المنتدبة للنشاط الاجتماعي بولاية ايليزي أن الوقاية من مختلف الاخطار الكبرى لاسيما منها الفيضانات تبقى هي المحرك الوحيد والرئيسي للحد من الخسائر سواء كانت بشرية أو مادية .

قسنطينة هي الأخرى من بين الولايات التي تعرضت إلى فيضانات كبيرة مؤخرا حيث أكد منصف حواس رئيس منطقة قسنطينة بمديرية التطهير أن هذه المخاطر تستلزم منا أخذ وضبط برامج احترازية لذلك، هذا وهناك برنامج استكملناه في سبتمبر والهدف منه التحضير لمرحلة الامطارالرعدية الفجائية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية