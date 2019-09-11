فوز امل عين مليلة على مولودية وهران 2-1

فاز فريق امل عين مليلة على مولودية وهران بنتيجة 2-1 الشوط الاول (0-0) اليوم الاربعاء بملعب خليفي زوبير بعين مليلة في مباراة مقدمة عن الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

سجل اهداف المباراة كل من دبيح (52) و حمزة (64) لصالح عين مليلة.

و قلص الفارق مصمودي (77) لمولودية وهران.

وبفضل هذا الفوز الاول هذا الموسم يرتقي فريق امل عين مليلة للمركز التاسع برصيد اربع نقاط فيما تبقى مولودية وهران في الريادة رفقة خمسة اندية اخري وهي شبيبة القبائل و اهلي برج بوعرريج و شباب بلوزداد ومولودية الجزائر و اتحاد الجزائر برصيد 7 نقاط.

و ستقام يوم غد الخميس ثلاث مقابلات اخرى عن هذه الجولة فيما سيتم برمجة اللقاءات الاربعة الاخيرة لاحقا من قبل الرابطة المحترفة لكرة القدم.

الاربعاء 11 سبتمبر 2019 عين مليلة: امل عين مليلة- مولودية وهران 2-1 الخميس 12 سبتمبر 2019 بلعباس : اتحاد بلعباس- نصر حسين داي 45 سا 17 قسنطينة : شباب قسنطينة- اهلي برج بوعريريج 45 سا 17 سطيف : وفاق سطيف- نجم مقرة 00 سا 19 للبرمجة لاحقا شباب بلوزداد- اتحاد بسكرة مولودية الجزائر- اتحاد الجزائر شبيبة الساورة- نادي بارادو اولمبي الشلف- شبيبة القبائل الترتيب نقاط لعب 1.

شبيبة القبائل 7 3 --.

أهلي برج بوعريريج 7 3 --.

شباب بلوزداد 7 3 --.

مولودية الجزائر 7 3 --.

اتحاد الجزائر 7 3 --.

مولودية وهران 7 4 7.

اتحاد بسكرة 6 3 --.

نجم مقرة 6 3 9.جمعية عين مليلة 4 4 10.

شبيبة الساورة 3 3 11.

نصر حسين داي 2 3 12 .

وفاق سطيف 1 3 --.

أولمبي الشلف 1 3 --.

شباب قسنطينة 1 3 15.

اتحاد بلعباس 0 3 --.

نادي بارادو 0 3.

