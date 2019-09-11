سليمان شنين : الظرف يحتم على البرلمان الإسراع في مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ، سليمان شنين ، في تدخل له اليوم خلال افتتاح الجلسة الصباحية :" إن الظرف الذي تعيشه بلادنا يحتم على البرلمان التعامل بمرونة مع الآجال المطلوبة في مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية للإسهام في إخراج البلاد من أزمتها ".

وأضاف ، رئيس المجلس الشعبي الوطني ، بان المادة 16 من القانون العضوي رقم 16 / 12 المؤرخ في 25 أوت 2019 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهم وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، وهذا الطابع الاستعجالي الذي يرتكز على الواقع الذي تعيشه بلادنا واستمرار هذه الأزمة اقتضى منا أن نتعامل بمرونة مع الآجال المطلوبة في دراسة مشروعي القانونين حتى نتمكن من المساهمة والإسهام في إخراج البلاد من أزمتها وتوفير الضمانات القانونية الكافية لهذا المسلك الذي عبر عنه بشكل جماعي وهو التعجيل بتنظيم انتخابات رئاسية ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / القناة الأولى