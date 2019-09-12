دراسة : المواد الغذائية المشبعة بالدهون تساهم في اضطراب وظائف الدماغ

أكدت دراسة أمريكية أن المواد الغذائية الغنية بالدهون تساهم في اضطراب وظائف الدماغ. ودرس الخبراء تأثير النظم الغذائية المختلفة في أجسام الحيوانات.

واتضح من هذه الدراسة، أن إتباع نظام غذائي غني بالدهون والكربوهيدرات، يساهم في عملية الالتهابات الحاصلة في منطقة ما تحت المهاد (الحصين) خلال ثلاثة أيام قبل ظهور أولى علامات السمنة.

ولاحظ الخبراء من جامعة "ييل" الأمريكية تغييرا في بنية الخلايا الدبقية العصبية الصغيرة المناعية في الجهاز العصبي المركزي، فعند إتباع نظام غذائي غني بالدهون، يزداد نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة بصورة مثيرة، بسبب انخفاض عضيات الميتاكوندريا في الخلايا المنتجة للطاقة.

وسجل الباحثون اشتراك البروتين (يوسي بي 2 ) الفاصل، الذي يساعد خلايا منطقة ما تحت المهاد على تنظيم توازن الغلوكوز والطاقة، وأن حجب هذا البروتين ساعد الحيوانات التي كان نظامها الغذائي غنيا بالدهون على الاكتفاء بتناول كمية قليلة من الطعام وعدم زيادة وزنها.