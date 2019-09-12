عبدالرحمن عية للإذاعة: إلغاء قاعدة 49/51 والسماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات مفيدة للإقتصاد

وصف الخبير الإقتصادي عبدالرحمن عية سعي الحكومة لإلغاء قاعدة 49/51 والسماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بأنها حلول عملية للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأوضح عية، في تصريح للقناة الأولى " أ‘عتقد أن إلغاء قاعدة 51/49 مفيدة للإقتصاد الوطني لوجود عدد كبير من المستثمرين الأجانب والجزائريين المقيمن بالخارج الراغبين بالدخول للجزائر والإستمثار ، لكن كثيرا منهم عزفزا عن ذلك بسبب هذه القاعدة. وبإمكانهم اليوم المجيء للإستثمار أو إقامة شراكة مع حاملي الأفكار في الجزائر.

لكنه حذر مما أسماه بـتحويل الأرباح للخارج داعيا إلى وضع قيود في هذا المجال "فتحويل الأرباح بشكل مطلق للخارج لا يفيد الجزائر، فما فائدة الإستثمار إذا لم تجن منه الجزائر أرباحا؟"

وبشأن السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، أوضح عية "أن القرار يحمل شقا إيجابيا من خلال تخفيض المضاربة على أسعار السيارات لتكون في متناول الجزائريين، لكن من جهة أخرى يجب التوضيح بشأن طريقة الإستيراد: فهل ستتم عن طريق المواطن أو الوكيل وما هي الإجراءات الأخرى؟".

المصدر : الإذاعة الجزائرية