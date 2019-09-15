رئيس الدولة يوقع على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات و بنظام الانتخابات

15/09/2019 - 10:19

وقع رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, يوم  السبت, على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام  الانتخابات, حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية هذا الأحد.

وجاء في البيان: "وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يوم السبت 14  سبتمبر 2019, على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  والقانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت  2016, المتعلق بنظام الانتخابات , وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص  عليها الدستور, وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة".

من ناحية أخرى انهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح , هذا الأحد, مهام الامين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد  مخلوف, كما أورده بيان من رئاسة الجمهورية.

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