رئيس الدولة يوقع على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات و بنظام الانتخابات

وقع رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, يوم السبت, على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات, حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية هذا الأحد.

وجاء في البيان: "وقع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يوم السبت 14 سبتمبر 2019, على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016, المتعلق بنظام الانتخابات , وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور, وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة".

من ناحية أخرى انهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح , هذا الأحد, مهام الامين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف, كما أورده بيان من رئاسة الجمهورية.