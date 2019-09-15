كشف مخبأ للأسلحة بالجباحية بولاية البويرة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الأحد إثر عملية بحث وتمشيط قرب منطقة شعبة أكروب, بالجباحية, بولاية البويرة, مخبأ للأسلحة والذخيرة, حسب بيان لوزارة الـدفاع الـوطـني.

و أوضح البيان انه وفي إطار مكافحة الإرهابي كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 15 سبتمبر 2019 إثر عملية بحث وتمشيط قرب منطقة شعبة أكروب بالجباحية بولاية البويرة بالناحية العسكرية الأولى، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوع FM وأربع بنادق صيد وبندقية تكرارية وقنبلة يدوية بالإضافة إلى 233 طلقة من مختلف العيارات.

في نفس السياق كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات بحث وتفتيشي بالمدية بالناحية العسكرية الأولى، 03 قنابل تقليدية الصنع ومخبأ للإرهابيين يحتوى على مواد متفجرة وأغراض مختلفة فيما أوقفت مفرزة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ضبط حرس الحدود خلال دورية تفتيش على الشريط الحدودي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 04 كيلوغرامات من الكيف المعالج في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات وحجزت 2367 قرص مهلوس وسيارة سياحية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة.

من جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 08 أشخاص وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع ومولدا كهربائيا و14 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، شخصا بحوزته بندقية تقليدية الصنع و كيلوغرامين من مادة البارود.