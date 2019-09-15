كأس إفريقيا 2021 (- 20): توجيه الدعوة لـ 23 لاعبا للمشاركة في تربص إعدادي بسيدي موسى

تم توجيه الدعوة لـ 23 لاعبا, من اجل المشاركة في التربص الإعدادي لفئة لقل من 20 سنة, المقرر في الفترة الممتدة من 22 الى 29 سبتمبر الجاري بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر), حسب ما أفادت به هذا الأحد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأوضحت الاتحادية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنات , ان هذا التربص يدخل في إطار التحضيرات لتصفيات كاس أمم إفريقيا(2021), و ستتخلله مقابلتين وديتين مع المنتخب السنغالي, مقررتين ليومي 25 و 28 سبتمبر 2019, على ان يحدد مكان إقامة هاتين المقابلتين الوديتين في وقت لاحق .

وبالإضافة الى المدير الفني الوطني الفرنسي لودوفيك باتيلي, سيؤطر هذا التربص من قبل طاقم فني موسع يضم ثمانية أعضاء,على رأسهم الناخب الوطني اوليفي موريلون ومساعده حسين عبد العزيز و مدرب حراس المرمى محمد بوليفية

قائمة العناصر المدعوة للتربص :

- رضوان معاشو , عبد اللطيف رضوان, رضا حميدي , محمد عزير, شمس الدين بكوش, خالد كرمال, ايوب دربال, زكريا بوقبال, فؤاد رحماني, ريان طوبال, عماد العربي, محمد بوكرمة, ميلود دادة , اسلام بلخير, طيب العتاري,عبد الكريم بوكمبوش, رياض رحمون, خليل بارة , حمزة بن صغير,مروان زروقي, لطفي عوان, منصف بكرار, ايمن سايس .

وبتواجده بستة (6) لاعبين في القائمة المدعوة , يكون نادي بارادو أكثر الفرق حضورا في هذه المحطة الإعدادية, في المركز الثاني شباب بلوزداد الحاضر بخمس لاعبين .