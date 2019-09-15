وفاة 9 أشخاص غرقا و اختناقا باحادي اوكسيد الكربون في ظرف 24 ساعة

توفي ستة أشخاص غرقا في عدة شواطئ ومسطحات مائية بعدة ولايات من الوطن و2 اخرين بسبب استنشاقهم احادي اوكسيد الكربون خلال ال 24 ساعة الاخيرة، كما أكده اليوم الاحد بيان من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان انه تم خلال هذه الفترة المذكورة تسجيل 06 حالات وفاة غرقا في البحر و المسطحات المائية ، على مستوى عدة ولايات من الوطن حيث تم توفي غرقا رجل يبلغ من العمر 43 سنة بولاية ام البواقي الى جانب وفاة طفلين غرقا ذا 07 و 11 سنة بحاجز مائي بالمكان المسمى ركايزي ببلدية عين مليلة. وفي ولاية تيبازة لقي شخصان حتفهما غرقا في البحر بشاطئ ممنوع للسباحة المسمى كوشة الجير ببلدية تيبازة.

اما في ولاية الطارف توفي شخص يبلغ 22 سنة من العمر غرقا بالقرب من ميناء بلدية القالة، حيث تم تحويل جثث الضحايا إلى مختلف مصالح حفظ الجثث للمستشفيات المحلية.

من جهة اخرى اضاف البيان ذاته بانه لقي شخصان اثنان حتفهما بسبب أحادي اوكسيد الكربون الى جانب وفاة شخص اخر بسبب إستنشاق غاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء داخل منزل بحي بودراع صالح ببلدية قسنطينة.

أما فيما يخص التدخلات المتعلقة بالإضطرابات الجوية، و التي مست عدة ولايات من الوطن، قامت مصالح الحماية المدنية بعدة عمليات لامتصاص المياه.